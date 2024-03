Fisco | ecco il modello per il concordato preventivo biennale

(Di sabato 2 marzo 2024) Rush finale per i modelli che dovranno essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d'imposta 2023. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato nei giorni scorsi i modelli e le specifiche tecniche del 730, di tutto il pacchetto redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), del consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio. Lo riporta la webzine dell'agenzia delle Entrate,Oggi, fornendo anche una panoramica delle principali novità in tema fiscale. Tra le novità da segnalare il nuovo termine di presentazione per il pacchetto Redditi, Irap e Cnm, fissato al prossimo 15 ottobre dal decreto legislativo che disciplina il. Focalizzando l'attenzione su ...

