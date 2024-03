Firenze | torna la Giornata del socio Enpa per entrare a far parte della squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 - La “deldomani, domenica 3 marzo, anche a. L’evento vuole ricordare l’importanza di chi sceglie di sostenere i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali tutti i giorni. I volontari dell’Associazione saranno in oltre 120 piazze italiane per parlare di tutela degli animali, raccontare come ci si può prendere cura di loro e accogliere i vecchi e nuovi soci per il tesseramento 2024. L’disarà presente con i suoi volontari in piazza Santo Spirito e via Pellicceria angolo via Anselmi dalle ore 10 alle 18 con un banco dedicato alle iscrizioni e ai rinnovi. L’elenco di tutte le piazze dove saranno presenti i banchettie dove sarà possibile iscriversi lo ...