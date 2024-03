Fiorentina Barone | «Bonaventura? É un professionista serio»

(Di sabato 2 marzo 2024) Le parole di Joe, direttore generale della, prima del calcio d’inizio della partita tra i viola e il Torino Joeha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Torino-. Di seguito le sue parole. «Esultanza? É unmoltoe siamo contenti del suo percorso qui: è da tanti anni con noi e ha ritrovato la nazionale. Poi durante il mercato ci sono tanti alti e tanti bassi e lui ha un rinnovo particolare, che scatterà quando avrà giocato il 70% delle partite: speriamo che ci arrivi, ma noi siamo come una famiglia e siamo disponibili a parlare con tutti per vedere quale sarà il suo futuro. Ma ripeto che siamo contenti del suo comportamento e contiamo su di lui per raggiungere le nostre ...

“Altre 100 partite di Vincenzo Italiano alla Fiorentina ? Perchè no? Qualcuno scrive che non ci sono rapporti, ma Commisso, noi dirigenti e la squadra siamo ... (sportface)

Torino-Fiorentina in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: La cronaca in diretta di Torino-Fiorentina, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...fanpage

Torino-Fiorentina: presentazione e formazioni ufficiali: L’ultima partita del ventisettesimo turno di Serie A prevista nella giornata di sabato 2 marzo sarà Torino-Fiorentina in programma all’Olimpico Grande Torino alle ore 20:45. La ...datasport

JURIC, E quell'incontro con la dirigenza viola andato male: L'incontro con Pradè e Barone, si narra, non convinse il tecnico che come noto ... Ma stavolta la scelta forse alla fine è stata la migliore proprio per la Fiorentina che, dopo la parentesi mai ...firenzeviola