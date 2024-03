Finisce fuori strada e fa un volo di 5 metri | 90enne esce illeso dall' auto

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - E' finitocon la sua, terminando la corsa dopo undi oltre 5tra gli alberi della campagna sottostante, restando miracolosamente. L'anziano, 90 anni, e' uscito da solo. E' successo attorno alle 10.30 di questa mattina sulla SP 57 nel Comune di Vetto, nel Reggiano: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti su input dell'operatore in servizio al 112, attivato dai sanitari del 118, sul posto con i vigili del fuoco per i soccorsi. I rilievi dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono al vaglio dei carabinieri.

