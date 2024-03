Figuraccia mondiale di Di Maio | il video su Chico Forti che imbarazza Pd e M5s

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo 24 anni l'annuncio che tutti volevano sentire da parte di Giorgia Meloni:tornerà presto in Italia. Tutto è nero su bianco, nell'ambito del viaggio della premier a Washington per incontrare il presidente Joe Biden è stato firmato il documento che sancisce il trasferimento in Italia del cittadino italiano in carcere dal 1999 in Florida per un omicidio del quale si è sempre proclamato innocente. Una vittoria del governo e personale di Meloni: "L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto"; ha detto nelin cui dà l'annuncio. Altri governi ci avevano provato, senza successo. Resta scolpita nella memoria la faccia di Luigi Dinel dicembre 2020, quando era ministro degli Esteri del governo rossogiallo di Giuseppe Conte. "La liberazione diè importante, ...