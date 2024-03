Festini Perugia | su Instagram una guida agli eventi per universitari e non solo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel capoluogo umbro i ragazzi umbri sanno come divertirsi in una città sempre più “gettonata” de non. Per raccontare glie le attività sociali è nata “”. L’iniziativa, ideata dai giovani umbri Alessandro De Blasi, Christian Balsamo e Guglielmo Salvetti (quest’ultimo studia presso l’Università degli Studi di), è una vera e propria miniera di informazioni per studenti, residenti e visitatori interessati a scoprire cosa succede nel territorio. La pagina” è stata creata per fornire un accesso rapido e affidabile a tutte le informazioni suglie in Umbria: concerti, mostre, feste studentesche o ...