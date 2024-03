Festa Milan all' Olimpico | Okafor stende la Lazio

(Di sabato 2 marzo 2024) I rossoneri si impongono per 1-0 e si avvicinano alla Juve, ancora un ko per i biancocelesti ROMA - Ilbatte laper 1-0 all'grazie alla rete dinelle battute finali e continua a guardare al secondo posto mentre per i biancocelesti la sconfitta non è una sentenza di addio

Lazio-Milan 0-1, le pagelle: Pulisic fa la differenza, Okafor regala i tre punti a Pioli, Giroud non punge: È in ritardo. C’è poco da fare… (81' Thiaw ng) GABBIA 6,5 Sempre più padrone della difesa del Milan (81' Tomori ng: bentornato dopo due mesi di assenza) THEO HERNANDEZ 6 Non spinge come sa ma si ...leggo

