(Di sabato 2 marzo 2024) Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì: al dominio di Max. E da lì ripartiamo: la2024 appartiene all’Imperatore Bibitaro. Nonostante tutte le penose vicende extra agonistiche che coinvolgono Chris Horner, il capo storico della Red Bull (me ne occupo a parte). Eppure, forse (un forse grande come una casa!) non tutto è uguale. Nel senso che Carletto, collocato oggi infila accanto al campione del mondo uscente e qui si presume rientrante, beh, sì, Carletto ha addosso la zavorra di un rimpianto. Mi spiego. Con il tempo firmato in Q2,avrebbe guadagnato la! Non è stato capace di ripetersi nella volata decisiva, per ragioni che più avanti tenterò sommessamente di spiegare. Ed è un peccato. Aggiungo che l’olandese volante è furbo come una volpe: ...

Ferrari, l’errore che fa sperare. Verstappen si prende la prima pole. Leclerc secondo steccando nel Q3. Anche Sainz manca l’ultimo assalto: Dunque, dove eravamo rimasti Ah, sì: al dominio di Max Verstappen. E da lì ripartiamo: la prima pole 2024 appartiene all’Imperatore Bibitaro. Nonostante tutte le penose vicende extra agonistiche che ...msn

Ferrari, eine gute Qualifikation für Alonso und Massa in Korea: Una Ferrari competitiva ha lottato fino alla fine per le prime ... pochi secondi bisogna tenere presenti tutte le evenienze perché il rischio di commettere errori per semplice presunzione è sempre ...f1grandprix.motorionline

Natale in famiglia Ferrari: E la grande famiglia della Scuderia Ferrari non fa eccezione ... esterno ma principalmente perché non abbiamo portato in pista i miglioramenti necessari, un errore che non dobbiamo ripetere. Vorrei ...f1grandprix.motorionline