Fermiamo la violenza Rabbia e dolore per la tragica fine di Maria Ferreira

(Di sabato 2 marzo 2024) Lucca, 2 marzo 2024 – Non è stato ancora rilasciato il nullaosta della Procura per la salma diBatista, la donna di 51 anni pugnalata a morte lunedì scorso dal marito Vittorio Pescaglini a Fornaci di Barga. Gli accertamenti sono stati concusi dal medico legale Stefano Pierotti, ma la data dei funerali non è stata ancora fissata. Peraltro c’è ancora da chiarire se la figlia che vive in Brasile ha intenzione di partecipare alla cerimonia funebre e i tempi potrebbero allungarsi. Fiaccolata "Insieme per" a Fornaci di Barga, folla in strada per la vittima di femminicidio Intanto la Conferenza delle Donne Democratiche di Lucca, Piana, Media Valle e Garfagnana interviene sul femminicidio. "Basta! Basta morire per mano di un uomo. Inizia marzo e, mentre ci apprestiamo a celebrare la Giornata ...