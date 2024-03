Tra i personaggi oggetti di dossieraggio nell’inchiesta di Perugia in cui sono indagati il magistrato antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della ... (open.online)

Fedez, Marta Fascina e la compagna di Giuseppe Conte. Non solo il ministro Crosetto: chi sono gli spiati dell'inchiesta sul dossieraggio: Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Mi prendo il corno rosso, spero porti fortuna per tutto». Il giallo del furgone dei traslochi E Fedez vola alla Fashion Week di Parigi ...leggo

Fedez, la compagna di Conte e Marta Fascina tra gli spiati nell'inchiesta sul dossieraggio: L’indagine della Procura di Perugia su presunti dossieraggi, venuta alla luce l’estate scorsa, ha fatto un salto di qualità: sul registro degli indagati non c’è più solo il nome del luogotenente della ...informazione

Fedez super ospite alla Fashion Week di Parigi: il look a sorpresa per la sfilata: Come mai Fedez partecipa alla settimana della moda La presenza di Fedez alla sfilata della sua amica Donatella Versace a Milano sembrava essere un'eccezione, nessuno si aspettava che sarebbe volato ...ilmattino