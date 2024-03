(Di sabato 2 marzo 2024) Tra i personaggi oggetti didi Perugia in cui sono indagati il magistrato antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano c’è anche. E, oltre a Guido Crosetto, anche i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida. Oltre al deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli e ai sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Claudio Durigon. Tra i nomi spuntano anche l’ultimadi Silvio Berlusconi, ovvero, Matteo Renzi, Denis Verdini e Irene Pivetti. Ma anche ladi GiuseppeOlivia Palladino, l’avvocato Guido Alpa e l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. I giornalisti indagati sono otto. Tra questi, tre scrivono per Domani: Giovanni Tizian, Nello ...

Fedez, la compagna di Conte e Marta Fascina tra gli spiati nell'inchiesta sul dossieraggio: L’indagine della Procura di Perugia su presunti dossieraggi, venuta alla luce l’estate scorsa, ha fatto un salto di qualità: sul registro degli indagati non c’è più solo il nome del luogotenente della ...informazione

Il chirurgo di Fedez lascia l’Ssn: “Deluso da un sistema dove 1 vale 1”: L’addio del chirurgo di Fedez al Ssn: “O cambia o altri fuggiranno” Per ... sennò rischi il delirio di onnipotenza e non va bene. Come in parete fa il compagno, anche in sala operatoria il tuo aiuto ...padovanews

I pm: “Ministri, politici e manager. Le ricerche abusive del finanziere”: Si va dai ministri Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, ai sottosegretari Andrea Del Mastro e Giovanbattista Fazzolari. E poi la compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino, ...ilfattoquotidiano