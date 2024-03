Fedez è di nuovo solo a una sfilata | lui e tutte le altre star in front row alla Paris Fashion Week

(Di sabato 2 marzo 2024) Parata dinella capitale della moda francese: dalle sfilate Autunno-Inverno 2024/2025, ecco il ricco parterre di celebrità internazionali ospiti in prima fila

La presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è sulla bocca di tutti, e se si pensava che le cause fossero riconducibili quasi esclusivamente ... (anticipazionitv)

Personaggi TV. La profezia di Fabrizio Corona si è avverata. L’ex re dei paparazzi aveva di Chiara to che Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati di li a ... (tvzap)

In allenamento Fedez si scheggia un dente e ironizza sull'accaduto con un video: "organizziamo un pulmino per Lourdes?" L'articolo Fedez ne combina un’altra : ... (novella2000)

Chiara Ferragni contatta Daniela Missaglia, chi è la famosa divorzista: Daniela Missaglia non è un nome nuovo per chi segue la cronaca rosa e le vicende legate ... Il momento, contrassegnato non solo dall‘allontanamento da Fedez ma anche dall’attenzione mediatica ...dilei

Marco Antonio Zappa, il chirurgo che ha salvato Fedez lascia la Sanità pubblica: ecco perché: Nato a Milano ma brianzolo doc, ha un curriculum di 90 pagine. “Dopo oltre 40 anni di Ssn, sono troppo stanco e deluso da un sistema pubblico a cui tutto quello che sono, che ho fatto, che ho dato non ...ilgiorno

Da Antoine Arnault a Fedez, Vetements torna hype alla Paris fashion week: Tommy Cash come un giga palloncino di latex tra Julia Fox e Michèle Lamy. E Olivier Rousteing. C’è anche Fedez tra gli ospiti del ritorno più atteso della Paris fashion week. E Willow Smith e Noah ...milanofinanza