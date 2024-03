(Di sabato 2 marzo 2024) Venezia, 2 marzo 2024 -e i segreti per coccolare la. La campionessa di nuoto svela con un simpaticoilin casa Giunta per far stare tranquilla o forsela piccola di casa. Di che si tratta? Del rumore dell'aspirapolvere che fa da sottofondo alle passeggiatine casalinghe in compagnia diMatteo, allenatore pesarese. Intanto mammariprende la scena e la condivide sucon la sua solita ironia. "Le piace il rumore dell'aspirapolvere... Non avevo dubbi. Con tutte le volte che l'ha sentito.. Vai amore vaii". Ad accompagnare le immagini anche un audio della Divina: "Vedi che il karma... (poi ride, ndr).. potevi lasciare il bastone attaccato ...

Federica Pellegrini e il trucco per far addormentare la figlia Matilde, con l’aiuto di papà: il divertente video su Instagram: Venezia, 2 marzo 2024 - Federica Pellegrini e i segreti per coccolare la figlia Matilde. La campionessa di nuoto svela con un simpatico video il trucco in casa Giunta per far stare tranquilla o forse ...msn

Federica Pellegrini, Matteo Giunta culla Matilde con l'aspirapolvere: «Vedi il karma»: Federica Pellegrini ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui riprende il marito Matteo Giunta che, in abbigliamento casalingo, culla la sua piccola Matilde. In una delle due mani, ...leggo

Federica Panicucci raddoppia: Pier Silvio Berlusconi le affida due programmi al giorno: Federica Panicucci si sdoppia. Passerà da un studio all'altro, da una rete ad un'altra. Insomma dopo aver salutato i telespettatori alle 11 su Canale 5, la conduttrice sarà ...ilmattino