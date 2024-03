Federica Masolin | lite in alta quota | se ne sono detti di tutti i colori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 2 marzo 2024), il racconto a sorpresa ha lasciatodi sasso:furibonda, ecco cosa è successo fra loro. È la fine di un’era. E, come sempre, quando finisce qualcosa, è del tutto comprensibile che la nostalgia prenda il sopravvento. Come in questo caso. Niente sarà più come prima. Che non significa che non sarà altrettanto bello, solo che sarà diverso. Perché diverse saranno, appunto, le persone che ci terranno compagnia, da questo momento in poi, durante le tappe del Mondiale di Formula 1.(LaPresse) – ilveggente.ite Davide Valsecchi, come noto, hanno cambiato “aria”. La giornalista milanese si dedicherà, da questo momento in poi, solo al calcio, mentre il suo compagno d’avventura è fuori da Sky. Ha aperto ...