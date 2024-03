Fatturati-record per le aziende In un anno aumenti del 18%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Società di capitali delle province Lucca, Massa-Carrara e Pisa, i dati del 2022 rivelano un quadro incoraggiante. La fase pandemica è stata completamente superata, con segnali positivi sia sul fronte economico che su quello finanziario-patrimoniale. Nonostante le preoccupazioni legate allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e gli impatti sui costi delle materie prime, dei servizi e della logistica, le imprese hdimostrato una notevole resilienza. In particolare, le società delle tre province hsaputo reagire in modo efficace aglidei costi, mantenendo la loro competitività. A testimoniarlo è la significativa crescita del fatturato che in media è stata del +18% tra il 2022 ed il 2021 e del +31% rispetto al 2019. Ecco, in sintesi, è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’Isr (istituto di studi e ...