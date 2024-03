False vaccinazioni e Green pass | la procura su Madame e Camila Giorgi | «A processo»

(Di sabato 2 marzo 2024) Ladi Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio della cantante, della tennistae altre 19 persone indagate per il caso sulleCovid che sarebbero servite a ottenere i. A vario titolo gli indagati sono accusati di falso ideologico, come nel caso della cantante e della tennista, corruzione e peculato. Il caso era nato da una segnalazione della Usl 8, dopo che era emersa una quantità sospetta diin due studi medici. Si trattava di quello a Vicenza della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e quello di Fara Vicentino del dottor Erich Volker Geopel, finito ai domiciliari nel 2022. La squadra mobile aveva raccolto intercettazioni e video negli studi medici, fino all’arresto ...

