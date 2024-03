’Falsa storia’ | la lezione di Valenti L’archeologia usata dalla politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) False notizie, ovvero le famose fake news. Ne girano davvero tante, il mondo ne è pieno e sembra che se ne trovino anche in tema di archeologia. Un’originale e inedita conferenza, dai contorni spettacolari, svelerà le verità su fake archeologici e fanta-archeologia. Oggi alle 17,30 al Museo Archeologico di Monteriggioni, Abbadia Isola. In cattedra, ma in qualche modo anche sul palcoscenico, Marco, docente di Archeologia Medievale dell’Università di Siena che presenteràStoria. L’uso politico deltra ricostruzioni strumentali e post verità’. Alcune anticipazioni? Eccole:falsa donazione di Costantino ai più volte riproposti diari di Mussolini, dal Medio Oriente, dovetende ad assumere una funzione strumentale e legittimante rispetto alla ...