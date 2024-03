Fagottini alle mele | le prepari in pochi minuti e sono buonissime!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 marzo 2024) Iuna merenda sana e genuina, soprattutto se liamo noi! I bambini le adoreranno tanto che vi imploreranno di metterle in cartella per gustarle durante l’intervallo.semplicissimi da realizzare, basta disporre di un rotolo di pasta sfoglia o, se abbiamo tempo, impastare anche quella con le nostre mani. Cuociono in meno di un quarto d’ora, giusto il tempo di lasciarli intiepidire e potremo addentarle per uno snack ritemprante e corroborante. Hanno un impasto friabile e un interno morbido e scioglievole. Per ottenerlo, dovremo prima cuocere lein padella. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per ...