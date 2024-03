Fabrizio Moro tra le ’stelle’ dei concerti estivi a Villa Bertelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuova anticipazione del cartellone estivo di. Il cantautore romanosarà protagonista di “Una vita intera tour 2024”, che ad agosto lo porterà a esibirsi in tutta Italia. L’8 agosto sarà a Forte dei Marmi, una data a cura di Leg Live Emotion Group e Fondazione. I biglietti per le nuove date sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.it. Durante i live,emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Nel 2007 ha partecipato alla 57ª edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia, vincendo la manifestazione ...