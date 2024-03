F1 su TV8 oggi | GP Bahrain 2024 | orario gara in chiaro | programma | differita | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Gran Premio deldi Formula 1 si disputerà nella giornata di sabato 2 marzo. La primadel Mondiale prenderà il via alle ore 16.00 italiane. Sarà la ventesima edizione dell’appuntamento, entrato in calendario nel 2004. Da allora, l’evento mediorientale ha segnato il passo solo nel 2011, quando non si corse a causa dei tumulti legati alla “Primavera Araba”. Lo scorso anno, la Red Bull realizzò una doppietta. Vinse Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Il podio fu completato dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Chi saranno i protagonisti dele come scoprirlo seguendo lain TV? F1, cambia il format del weekend in occasione delle Sprint Race. Novità anche per Power Unit e DRSTV8 – GPOre 20.30 – ...