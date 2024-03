F1 | Sergio Perez | “Il secondo posto massimo risultato possibile”

(Di sabato 2 marzo 2024) La Red Bull riparte da dove era rimasta: dominio totale nella gara in Bahrain con la doppietta firmata da Max Verstappen, autore del Grand Chelem, la seconda posizione diappena davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc. Queste le impressioni nel post-gara di Checo: “Penso che ilfosse ilmigliore. Era una gara complicata per la gestione delle gomme ed è importante aver rimontato dal quarto. Impareremo molto dalla gara di questa sera in vista del prosieguo della stagione ed è un ottimo modo per cominciare l’anno“. “Ci sono stati problemi dal passare da una mescola all’altra, un po’ di scivolamento e inoltre ci sono stati anche dei problemini con il freno motore, ma analizzeremo tutto quello che è ...

