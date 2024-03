F1 | Russell sul GP Bahrain | “Potevo fare podio | ma buona crescita dopo le qualifiche”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024)il quarto nel Gran Premio del, gara inaugurale della stagione 2024 di Formula 1, Georgeha commentato la sua prova: “Hamilton ha detto di avere sofferto con la macchina? Penso che abbiamo vissuto una gara simile da quel punto di vista. Ho dovuto lottare con un surriscaldamento notevole e in alcuni momenti la batteria non funzionava. Ho fatto unapartenza, ma i sensori hanno segnalato problemi alla vettura, per cui ho dovuto alzare il ritmo di 4 decimi“. Il pilota della Mercedes ha poi concluso: “Non c’è da preoccuparsi. Potevamo salire sul. La Ferrari è sempre stata forte in, mentre per noi si tratta di una pista non troppo favorevole. Siamo cresciuti rispetto allee quello è importante“. SportFace.