F1 | Perez sul GP Bahrain | “Gara complicata | ma ottimo avvio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo il secondo posto nel Gran Premio delinaugurale della stagione 2024 di Formula 1, Sergioha commentato la sua prova: “È stata unaabbastanzaper la gestione delle gomme, e penso che questo fosse il miglior risultato possibile. Impareremo tanto da questa, ma è stato unmodo per partire“. Il pilota messicano della Red Bull ha poi concluso: “Stasera analizzeremo i problemi in modo che tra una settimana sia già tutto al suo posto. Abbiamo uno bello slancio per i prossimi weekend“. SportFace.