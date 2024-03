F1 oggi in tv | gara GP Bahrain 2024 | orario | dove vederla | programma Sky e differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024), sabato 2 marzo, andrà in scena il GP del, primo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLADEL GP DELDI F1 ALLE 16.00 PERCHE’ SI FA LADI SABATO LA GRIGLIA DI PARTENZA In pole-position ci sarà la Red Bull del campione del mondo in carica, Max Verstappen. L’olandese è stato bravissimo ieri a interpretare al meglio il time-attack, precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes del britannico George Russell. Il neerlandese, per quanto dimostrato nel corso dei test e delle prove ...