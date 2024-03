F1 oggi | GP Bahrain 2024 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024), sabato 2 marzo, andrà in scena il GP del, primo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. In pole-position ci sarà la Red Bull del campione del mondo in carica, Max Verstappen. L’olandese è stato bravissimo ieri a interpretare al meglio il time-attack, precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes del britannico George Russell. Il neerlandese, per quanto dimostrato nel corso dei test e delle prove libere, il favorito numero uno per il successo di tappa. Leclerc cercherà di contrastarlo, magari grazie a una buona partenza e sfruttando l’effetto scia. Grande incognita ...