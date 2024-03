F1 | Max Verstappen | “Siamo andati oltre le nostre aspettative | ero in simbiosi con la RB20”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha iniziato da dove aveva lasciato Max. Il pilota olandese della Red Bull ha dominato il primo GP del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, Max ha trionfato, imponendo un ritmo inarrivabile per tutti gli altri piloti in pista. Per il neerlandese è arrivato il 55° successo in carriera, a precedere il compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez, e lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz. Quarta posizione per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, afflitto da problemi ai freni. La solita super prestazione diche, dopo la pole-position di ieri, si è portato a casa il primo successo stagionale e il giro più veloce della gara in maniera regale. Un segnale preoccupante per gli avversari. “Penso che oggi sia andata meglio di quanto ci aspettassimo, la macchina è stata fantastica da guidare, non poteva esserci ...