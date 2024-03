F1 | Max Verstappen l’uomo da battere al via del GP del Bahrain Obiettivo doppio podio per la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) A Sakhir va in scena quest’oggi la ventesima edizione del Gran Premio del, valevole come primo round stagionale del Mondiale 2024 di Formula Uno. Si preannuncia una giornata cruciale per avere finalmente un quadro completo degli attuali valori in campo almeno su questa pista, in attesa di ulteriori esami su altri tracciati nelle prossime settimane. Le qualifiche hanno già dato delle indicazioni molto interessanti rispetto ai test invernali e alle prove libere, ma alla fine il punto di riferimento resta sempre Max. Il tre volte campione del mondo ha conquistato con merito la pole position, disputando una qualifica impeccabile dal punto di vista della guida e della strategia, massimizzando il potenziale della sua Red Bull sul giro secco e facendo la differenza nel momento decisivo. In Q3 l’olandese ha trovato un giro praticamente ...