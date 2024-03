F1 | Max Verstappen firma il Grand Chelem | che cos’è e quanti ne ha realizzati in carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Pole position. Vittoria in gara. Giro più veloce e ogni tornata completata al comando. Non poteva iniziare meglio la stagione di Max. Il tre-volte campione del mondo, infatti, festeggia il prestigioso “” al termine del Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir è successo quello che tutti temevano: “Super Max” è ripartito da dove aveva lasciato, ovvero da un dominio assoluto. Il pilota olandese sta riscrivendo il libro dei record gara dopo gara. Vittoria numero 55 della sua, 42 gare a punti consecutive (38 di queste a podio), 33a pole position. Insomma, le statistiche stanno cadendo ai suoi piedi. Non solo il portacolori del team Red Bull ha completato il “” che, come detto, si ...