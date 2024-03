F1 live Bahrain | il Gp in diretta oggi dalle 16

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sakhir, 2 marzo 2024 – Riflettori accesi sul circuito di Sakhir che ospita il Gp del, primo appuntamento del Mondiale 2024, in programma(sotto la gara16), insolitamente di sabato, causa Ramadan. Niente di nuovo nella griglia di partenza che vede in pole il solito Max Verstappen, affiancato da Charles Leclerc. Il campione del mondo Red Bull ha fatto registrare il primo tempo ieri nelle qualifiche, piazzandosi davanti alla Ferrari e alla Mercedes di Russell, tallonata dall’altra rossa di Carlos Sainz. Qualche rimpianto per il monegasco che ha firmato il miglior crono di giornata nel Q2, per poi cedere qualcosa nel Q3, complici problemi con le gomme. “In Q1 è stato un po` complicato – ha spiegato Leclerc – e purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di soft che hanno compromesso il Q3”. ...