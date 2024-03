F1 | Lewis Hamilton | “Siamo più lontani del previsto dalle Red Bull Degrado gomme preoccupante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha poca voglia di sorridereal termine del Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir. infatti, dopo una qualifica altamente deludente, il “Re Nero” non è andato oltre la settima posizione al traguardo, con un distacco di 50 secondi da Max Verstappen, che è capace solo di vincere. Il tre volte campione del mondo si prepara per cannibalizzare anche questo campionato precedendo il compagno Sergio Perez e proprio lo spagnolo che, soprattutto nel primo stint, ha messo in mostra estrema decisione nell’andare a superare Charles Leclerc e George Russell che si fermano in quarta e quinta posizione dopo una bella battaglia. Sesto Lando Norris, quindi come detto settimo, Oscar Piastri e le due Aston Martin. Al termine della gara di ...