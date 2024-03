F1 | i segreti della nuova Ferrari SF-24 e il confronto con la Red Bull

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Maranello 29 febbraio 2024 - Lainsegue la Redin pista, ma la macchina è tutta farina del sacco degli ingegneri in rosso. L'obiettivo era quello di seguire la filosofia tracciata dalla SF-23 adattandola maggiormente alle esigenze dei piloti, fornendo loro una monoposto più maneggevole, che potesse mettere in evidenza il loro talento. L'idea del Cavallino Rapante, dopo i primi test e le primissime libere, sembrano essere stata tramutata in pista in una macchina agile, capace di far funzionare ogni tipo di mescola. Il lavoro dello sviluppomacchina dello scorso anno si è concentrato sugli elementi che la rendevano nervosa e instabile. Il telaio è realizzato in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio con protezione "halo" e, a differenza dello scorso anno, ha cambiato in maniera importante la ...