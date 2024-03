F1 | Hamilton sul GP Bahrain | “Fisicamente sto bene | la macchina è affidabile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo il settimo posto nel Gran Premio del, gara inaugurale della stagione 2024 di Formula 1, Lewisha commentato la sua prova: “mi sento benissimo, l’allenamento invernale ha funzionato. C’è un po’ di delusione, speravo in qualcosa di meglio in questo fine settimana, ma è stata una gara dura, molto combattuta. Nel complesso oggi è stato molto faticoso con la. Ho dato tutto quello che avevo, ma la prestazione non c’è stata. Dobbiamo lavorare tanto“. L’inglese della Mercedes ha poi aggiunto: “Siamo più indietro del previsto rispetto alle Red Bull. Abbiamo visto un degrado delle gomme che non ci aspettavamo. Senza dubbio è uno degli aspetti da migliorare“. SportFace.