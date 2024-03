F1 | Gp del Bahrain 2024 Le pagelle di Leo Turrini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sakhir (), 2 marzo– Max Verstappen si conferma il pilota da battere e le Red Bull le monoposto imprendibili anche nel nel primo appuntamento della stagione di Formula Uno nel Gp del. Pronti via è subito doppietta per la scuderia austriaca anche grazie al secondo posto di Sergio Perez. Bene però anche le Ferrari con Carlos Sainz terzo, seguito dal compagno di scuderia Charles Leclerc. Il monegasco, secondo in griglia, però ha pagato una partenza non perfetta, cedendo il posto a Russell e a Perez, per poi venir superato più tardi anche da Sainz, bravo a risalire la classifica fino al gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica riparte nel nuovo Mondiale centrando la vittoria numero 55 in carriera. LeVerstappen: voto 10 Evidentemente tutte le vicende extra agonistiche ...