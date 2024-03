F1 | Gp Bahrain | la gara di oggi in diretta Verstappen scatta dalla pole davanti a Leclerc | Sainz quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA gara SI SVOLGE DI SABATO LA GRIGLIA DI partenza 15.12 La griglia di partenza della gara : 1. Max ... (oasport)

Andrea Kimi Antonelli chiude il suo Primo complicato weekend in Formula 2 con una Prema in difficoltà con un 10° posto nella Feature Race del GP del Bahrain ... (fanpage)

Sakhir ( Bahrain ), 2 marzo 2024 - Ci siamo: è il grande giorno del via del Mondiale di Formula 1. La stagione comincia con il Gran Premio del Bahrain , che ... (sport.quotidiano)

(Adnkronos) – Il Gp del Bahrain in programma oggi sabato 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Semaforo verde in diretta tv e streaming alle 16 sul ... (seriea24)

Verstappen in pole, la Ferrari di Leclerc seconda Il Gp del Bahrain in programma oggi sabato 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Semaforo verde in ... (sbircialanotizia)