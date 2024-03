F1 GP Bahrain 2024 | Sainz aggressivo | doppio sorpasso su Leclerc in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Subito un colpo di scena al GP del. Problemi di sottosterzo per Charlese continui bloccaggi che gli costano i sorpassi a opera di Russell e Perez ingiri, ma soprattutto anche quello di Carlos, che spinge e infila il monegasco in un duello molto serrato. Il rischio di collisione c’è stato, poiha passato. A quel punto, il pilota classe 1997 è stato costretto a rientrare ai box, ma con grosse difficoltà anche al rientro in pista. Il monegasco ha lamentato uno scarso feeling con la vettura. Danneggiato da una strategia scellerata, Carlosdopo il suo pit stop torna alle spalle di, ma lo passa di nuovo nel giro di un paio di giri, in modo piuttosto netto. SportFace.