F1 | GP Arabia Saudita 2024 | quando la prossima gara? Orari | programma e tv Si corre da giovedì a sabato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di, che si disputerà nella giornata di9 marzo. Dunque non c’è nessuna pausa tra il primo appuntamento della stagione (il GP del Bahrain di2 marzo) e l’evento successivo, destinato a tenersi nel circuito di Jeddah. Come organizzare per tempo il prossimo weekend di? Ci sono eventuali fusida tenere in considerazione? Quali sono gliti dal 7 al 9 di marzo e come seguire la corsa mediorientale in TV? F1, cambia il format del weekend in occasione delle Sprint Race. Novità anche per Power Unit e DRS TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) ...