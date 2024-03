F1 | Frederic Vasseur lucido | “Verstappen guadagna mezzo secondo al giro | ma sappiamo cosa fare”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Un terzo e un quarto posto per la Ferrari nel GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Sakhir la Rossa ha colto il podio con lo spagnolo Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc ha chiuso immediatamente alle sue spalle anche per via di un problema ai freni. Doppietta della Red Bull, con l’olandese Maxa triondavanti al messicano Sergio Perez. In sostanza, Max ha ripreso da dove aveva terminato. Il Team Principal della Ferrari,, ha analizzato quanto è accaduto: “Ci aspettavamo di essere più vicini alla Red Bull di, ma viste le circostanze è un risultato che può anche andare bene. Leclerc ha avuto un problema ai freni importante e la sua gara ne è stata fortemente condizionata, mentre Sainz non è partito bene, ma è ...