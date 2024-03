F1 | Ferrari | cosa è cambiato rispetto al 2023? Distacco di Sainz dimezzato da Verstappen | ma gap ancora ampio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Sentimenti contrastanti indopo il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2024 di F1. Nella tappa n.1 della stagione la Red Bull ha confezionato la sua doppietta, con Maxa dominare e Sergio Perez a fare da scudiero. Per la Rossa un terzo posto con lo spagnolo Carlose un quarto con il monegasco Charles Leclerc. Se si fa un confronto con quanto accaduto un anno fa su questa pista, il miglioramento di prestazione della Rossa è evidente, ricordando i 48? rimediati daai 25? di oggi da Max. La nuova vettura si è dimostrata seconda forza solida sul tracciato, con Leclerc ha chiuso ai piedi del podio e fortemente condizionato da un problema ai freni, senza cui avrebbe potuto potenzialmente lottare per la seconda posizione con Perez, prendendo anche come riferimento ...