F1 | Fernando Alonso | “Eravamo la quinta forza in campo | abbiamo provato una strategia diversa ma…”

(Di sabato 2 marzo 2024) Un weekend molto complicato per l’Aston Martin. Malgrado le prestazioni promettenti sfoggiate in prova e in qualifica,si è dovuto accontentare soltanto della nona posizione in classifica al GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di squadra Lance Stroll, cedendo il passo in toto alla Red Bull, alla Ferrari, alla Mercedes e alla McLaren. Una volta approdato in mixed zone, l’ex Campione del Mondo ha commentato la sua gara: “È stata una gara difficile, laci diceva già al mattino cheladietro Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. Quindi in condizioni normali avremmo lottato per un nono e un decimo e questo è stato raggiunto”, ha detto. Lo spagnolo ha quindi ...