F1 | Carlos Sainz | “Bella gara | abbiamo anche tenuto il passo delle Red Bull nel finale…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)sa di avere fatto il massimo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir è andato in scena l’ennesimo monologo di Max Verstappen che ha dominato lain una maniera schiacciante, come al solito. Il tre-volte campione del mondo si prepara per cannibalizzarequesto campionato precedendo il compagno Sergio Perez e proprio lo spagnolo che, soprattutto nel primo stint, ha messo in mostra estrema decisione nell’andare a superare Charles Leclerc e George Russell che si fermano in quarta e quinta posizione dopo unabattaglia. Sesto Lando Norris, quindi Lewis Hamilton, Oscar Piastri e le due Aston Martin. Al termine delladi Sakhir, il pilota del team del Cavallino ...