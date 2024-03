F1 Bahrain 2024 | oggi la gara | orario tv e griglia Perché si corre di sabato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sakhir (), 2 marzo- Ci siamo: è il grande giorno del via del Mondiale di Formula 1. La stagione comincia con il Gran Premio del, che andrà in scena sul tracciato di Sakhir. Si apre la caccia al campione in carica Max Verstappen, che su questa pista ha chiuso davanti a tutti nella passata annata. L'olandese ha ripreso da dove si era fermato, ossia conquistando ieri in qualifica la pole position ai danni di Charles Leclerc, secondo, e che insi impose nel 2022. L'altro ferrarista Carlos Sainz parte dalla quarta piazza, preceduto da George Russell su Mercedes. Il favore del pronostico pende dalla parte di Verstappen, ma il gap fra Red Bull e Ferrari pare limato rispetto al 2023. C'è ovviamente grande curiosità per scoprire come si comporterà Lewis Hamilton. Il britannico, nono in ...