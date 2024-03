Ex Ilva | Urso nomina anche Fiore e Tabarelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Acciaierie d’Italia riparte dopo la dichiarazione del Tribunale di Milano dello stato di insolvenza e dell’assenza assoluta di liquidità di cassa con tre commissari al timone dell’amministrazione straordinaria. Il ministro delle imprese e made in Italy, Adolfo, ha firmato ieri il decreto dia commissari straordinari di Giovanni Fiori, esperto di corporate governance e internal auditing; e Davide, presidente di NE Nomisma Energia ed esperto di energia e tematiche ambientali. I due commissari si aggiungono a Giancarlo Quaranta, dirigente di lungo corso dell’Iltalsider prima e dell’poi, già designato lo scorso 20 febbraio per traghettare l’azienda nel periodo delle transizione in attesa dell’ingresso di nuovi partner privati. Una ripresa tutt’altro che semplice considerando che lo stabilimento ...