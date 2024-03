Eventi | a Città della Scienza c’è Quantum Nexus | focus su arte e tecnologia

Bologna , 26 febbraio 2024 - Nuovo inizio settimana per le Due Torri. Ecco quali sono gli appuntamenti della giornata. Grande evento alle 16.30 alla ... (ilrestodelcarlino)

IL PROGRAMMA. Il 15 marzo l’inaugurazione del nuovo polo culturale con il Ttb in piazza Vecchia. Sabato 16 e domenica 17 porte aperte in Mai e Casa Suardi . (ecodibergamo)

Tempo di lettura: 2 minutiSabato prossimo, 24 febbraio dalle ore 17:30 alle 21:00, presso il Complesso Monumentale Ex Carcere Borbonico di Avellino per la ... (anteprima24)

Bologna , 22 febbraio 2024 – Ampio ventaglio di appuntamenti oggi a Bologna . Ecco alcuni Eventi da non perdere. Alle 17.30, all’Archiginnasio c’è Carlo ... (ilrestodelcarlino)

Fiumicino , 28 dicembre 2023 – Il 2023 si conferma un anno da bollino rosso per il clima: in Italia ben 378 eventi meteorologici estremi , segnando +22% ... (ilfaroonline)

Un albero potato (cosa che avviene di continuo per altri centinaia d’alberi che si trovano lungo i viali), un palco sistemato in Piazza Pitagora (in passato ... (laprimapagina)