Eurolega | l' Olimpia Milano cade in casa del Villeurbanne | playoff sempre più lontani

Pagelle Lecce-Fiorentina 3-2: Piccoli e Dorgu decidono in extremis, beffata la Viola: Perché sarà pur vero ... Vincere per continuare a sperare. All’Olimpia Milano non resta molto altro da fare: passare in casa dell’Anadolu Efes è l’unico modo per tenere in ... La prima volta non la ...sport.virgilio

Olimpia Milano, tragica sconfitta 81-77 a Lione: il play-in è sempre più lontano: BASKET, Eurolega - L'EA7 Emporio Armani Milano bagna con una terribile sconfitta il ritorno all'attività dopo lo stop per la Coppa Italia e la sosta per le Nazionali. L'Olimpia vede peggiorare il ...eurosport

Eurolega, l’Olimpia Milano cade contro il Lyon-Villeurbanne: Eurolega, l’Olimpia Milano cade contro il Lyon-Villeurbanne: qualificazione ai playoff difficilissima. – Questa settimana sono riprese le coppe europee, con l’Eurolega che ha visto coinvolte due ...tag24