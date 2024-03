Esercenti più tutelati anche nel Sud Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo l’accordo raggiunto a livello nazionale, "sul territorio s’intensifichi la collaborazione fra imprese e forze dell’ordine, per una maggiore sicurezza". L’appello della presidente locale di Confcommercio Caterina Ippolito fa seguito al protocollo tra Ministero dell’Interno, Confcommercio nazionale e Conf, che punta a garantire maggiori livelli di protezione agli esercizi commerciali e alle imprese grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le sale operative delle forze di polizia che, in caso di rapine, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale. L’augurio è che tutto questo possa avere riflessi positivia livello locale, per fare da deterrente agli episodi di microcriminalità. "Il protocollo – commenta Ippolito – è un passo importante per incentivare azioni concrete di ...