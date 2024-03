Escalation di furti e spaccate in negozi e locali della città

(Di sabato 2 marzo 2024) Ancora una spaccata nel Legnanese. Non si fermano iai danni delle attività commerciali di zona che ormai sono state colpite dai ladri come mai prima d’ora. Nel mirino Legnano, San Vittore, Cerro e adesso anche Parabiago dove ultimamente ci sono statie vandalismi ai danni di alcuni bar. Lo Shabby cafè di Parabiago, di fronte alla stazione ferroviaria, è stato preso di mira dai ladri che hanno causato danni ingenti alla porta di entrata, sfondata probabilmente con una mazza. "Hanno preso qualche bottiglia di grappa, il fondo cassa e persino una pancetta e un prosciutto intero" ha spiegato la proprietaria Stefania Zerbini. "Siamo rimasti di stucco quando abbiamo visto che sono entrati anche in cucina per rubare genere alimentari". Un migliaio di euro il danno alla porta. Poi, nella medesima notte a Parabiago hanno rubato all’interno di un ...

