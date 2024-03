Energie rinnovabili in Maremma | Coldiretti | Rischiamo l’invasione di pale eoliche e di campi solari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Grosseto, 2 marzo 2024 – Sta facendo molto discutere il progetto eolico di Pitigliano ma questo, insieme agli altri due molto discussi in, ovvero quello di San Donato (comune di Orbetello) e Montauto (Manciano) sono solo tre dei tanti piombati in. I mega progetti per realizzare in provincia di Grossetoe parchi eolici sono 58 distribuiti in diversi comuni tra cui Manciano, Campagnatico, Cinigiano, Grosseto, Scansano, Capalbio, Pitigliano e Orbetello. A denunciarlo è. Delle 58 richieste di connessione alla rete elettrica nazionale, 41 sono per la produzione di energia rinnovabile dal sole e 17 per la produzione di energia dal vento. Quello che sisa agli occhi degli abitantini è una corsa senza freni verso la ...