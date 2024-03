Empoli-Cagliari | dove vedere la partita?

(Di sabato 2 marzo 2024) L’intenso pomeriggio domenicale continua con un’altra gara tra squadre che hanno lo stesso progetto. Ma? Scopriamolo all’interno dell’articolo I diritti televisivi sono oramai diventati un punto fisso quando si parla di calcio, del tutto rivoluzionato. La stessa Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, anche se è quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo appare a tutti gli effetti vantaggio per le società che approfittano così di introiti e sponsor, appare invece un aspetto negativo epr utenti e tifosi, praticamente costretti a cercare diverse informazioni sulle gare di loro interesse. Proprio per questo l’articolo ha l’intenzione di agevolare il lavoro, spiegandoe ...

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari , interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro l’ Empoli Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari , ... (calcionews24)

Calcio: Nicola "Strada Empoli ancora lunga, Cagliari avversario tosto": 'Dobbiamo rimanere umili, senza andar dietro a lodi oppure a critiche', dice il tecnico degli azzurri Empoli (ITALPRESS) - Altro scontro ...sport.tiscali

Cagliari, emergenza totale per Ranieri: Il Cagliari sarà di scena domani ad Empoli alle ore 15 per una sfida molto importante in chiave salvezza: Ranieri ha gli uomini contati in attacco.calciostyle

Serie A, incroci da brivido in zona rossa: le ultime otto tutte contro nel week-end: Empoli, Lecce, Frosinone, Udinese, Cagliari, Sassuolo, Hellas Verona e Salernitana. Otto club che si giocheranno la salvezza da inizio marzo a fine maggio. La zona calda del massimo campionato inizia ...calciolecce