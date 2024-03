Emma | Mahmood e Achille Lauro | concerti top per l’estate 2024 Versilia

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 2 marzo 2024) Estatesotto il segno ditop: ne vedremo davvero delle belle! Da, passando per, Annalisa e numerosi altri big della musica italiana. Un calendario ricchissimo e molto appetitoso quello targato Estate. Countdown già scattato per il grande show “Villa Bertelli Live” a Forte dei Marmi, nel cuore della. Un evento di assoluto spessore, all’insegna delle migliori performance musicali, a cura di LEG Live Emotion Group srl in collaborazione con Fondazione Villa Bertelli e Comune di Forte dei Marmi. Qui, nel, i top-player sul palco di Villa Bertelli saranno proprio i migliori ...