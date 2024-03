Emissioni di CO2 | mai così alte come nel 2023 | l’Ue si suicida per niente

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, organizzazione internazionale intergovernativa fondata nel 1974 dall’Ocse, ledi CO2 derivanti dall’energia sono cresciute neldell’1,1% al livello globale. Tuttavia, avendo raggiunto il livello record di 37,4 miliardi di tonnellate, rispetto al 2022 si è registrato un piccolo calo nel trend tendenziale, registrando un incremento di 410 milioni di tonnellate contro le 490 dell’anno precedente. Inoltre da questo rapporto emerge un dato abbastanza preoccupante per le nostre società occidentali. Infatti, mentre in Europa, negli Stati Uniti e nel resto delle economie avanzate,riporta il Corriere della Sera, le stessecrollano letteralmente (in cui per la prima volta oltre metà dell’energia è prodotta da fonti considerate a basso impatto ...